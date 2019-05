Një emër i ëmbël dhe i dashur për publikun është edhe këngëtarja e mirënjohur Shkurte Fejza.

Është ndër ato këngëtare që ka një karrierë shumëvjeçare në tregun muzikor, duke u pëlqyer për këngët që u ofron publikut.

Publiku përveç që e do si këngëtare e çmon shumë duke e njohur edhe si një person jashtëzakonisht të mirë dhe një grua me një stil të veçantë që merr çdo herë vëmendje.

Madje, së fundi po del të jetë edhe sfiduese e modës.

Në imazhin që sjell përkrahë burrit të saj, ajo që bie në sy është çanta e trendeve botërorë me të fundit.

E kush do e mendonte se një zonjë si Shkurta do të shkojë kaq larg sa të garojë edhe me vajzat e reja./Kosovarja/