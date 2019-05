Gjatë ditës së enjte, ka qarkulluar në media një lajm lidhur me të shkuarën dhe të tashmen e babait të motrave Ismaili, Adelinës dhe Zanfinës.

Përveç informacioneve të gabuara lidhur me vendin ku ka jetuar, për Rexhep Ismailin u shkruajt edhe për jetën e tij private dhe ndarjen nga nëna e vajzave të tij, të ndjerën Mona Ismaili.

Duket se i prekur nga kjo gjë, Ismaili vendosi të reagojë me një koment në rrjetin social Facebook, duke replikuar në lajmin që gabimisht u dha për të.

Ai tha se është e vërtetë që sot është i martuar me zonjë tjetër por jo me gruan që u aludua në lajmin në fjalë, teksa me Monën ishte ndarë paqësisht dhe me marrëveshje.

“Mos gënjeni përcjellësit tuaj, të vërtetën jua jap unë prej dorës së parë nëse e doni.

Kurrë s’kam punuar në Gjermani, por në Austri dhe s’e kam lënë familjen-fëmijët, gjithnjë kam qenë dhe do të jem afër tyre.

Ndarja ime ka qenë me marrëveshje të dy anshme, për dijeninë tuaj, këtu unë paraqitem si i pashpirt dhe e ndjejë veten tej mase të ofenduar, dhe luteni të keni mirësinë dhe korrektësinë”, ka shkruar Rexhep Ismaili në këtë koment të bërë në rrjetin social Facebook.