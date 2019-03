Të gjithë futemi në lidhje romantike për arsye të ndryshme, por faktori që më së shumti na nxitë të futemi në lidhje serioze është shoqërimi me dikë.

Ne duam ta kemi dikë afër me të cilin mund të flasim çdo ditë, ta ndajmë jetën e përditshme me ta dhe ta shijojmë realitetin,

Sidoqoftë, është thuajse e pamundur të dimë se si do të shënojnë gjërat progres dhe asnjëherë nuk dihet sa zgjatë lidhja.

Prandaj, ekspertët kanë krijuar një listë me disa prej shenjave definitive të cilat mund t’ju ndihmojnë ta identifikoni nëse lidhja juaj është duke shkuar shumë mirë.

Keni tema të shumta për t’i diskutuar

Aftësia për ta gjetur dikë dhe për të shpenzuar sa më shumë kohë me të ju mundëson të futeni në mendjen dhe psikologjinë e tij/saj.

Këtë mënyrë, ju mund ta shihni sa të përshtatshëm jeni.

Nëse jeni me dikë që mund të keni biseda të gjata edhe pas një kohe shumë të gjatë që njiheni, kjo është shenjë jashtëzakonisht e mirë.

Kjo do të thotë se gjithmonë do të keni çfarë të flisni me njëri-tjetrin sepse që të dy juve u duken temat interesante.

Qeshni shumë me njëri-tjetrin

Të pasurit një lidhje dashurie me dikë që e konsideroni si shok/shoqe të ngushtë, atëherë kjo është diçka që për siguri do të zgjatë shumë.

Kur e keni dikë me të cilin i ndani detajet e vogla që përfundojnë në shaka mes juve dyve, atëherë kjo tregon se keni një lidhje të fortë me njëri-tjetrin dhe e keni një sens të njëjtë të humorit. /Telegrafi/