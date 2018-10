E keni menduar ndonjëherë sa e lezetshme do të jetë nëse një këngëtar bën një këngë që mban emrin e të dashurës suaj?

Ka disa këngë shqiptare, autorët e të cilëve kanë zgjedhur që si titull të vendosin një emër.

Ka dhe disa të tjerë që emrin e një vajze e thonë papushim gjatë gjithë këngës.

Vitin e kaluar Blitz.al ka sjellë një artikull me të gjitha këngët që mbajnë si titull emrin e një vajze (lexo këtu).

Por sot do të përqëndrohem tek këngët që i këndojnë Marias.

Përse vallë shumë këngëtarë zgjedhin të bëjnë këngë me këtë emër?

Ndoshta sepse është një nga emrat më të përdorur në botë, me shpërndarjen më të madhe gjeografike të cilin mund ta gjesh në shtete të ndryshëm.

Një tjetër arsye është përqasja e fëmijëve dhe afrimi nëpërmjet emrit me Marian e shenjtë, nënën e Jezus Krishtit.

Përtej refrenit “o Mari-Maria faqet gurabia”, një nga këngët më të njohura popullore shqiptare ka dhe shumë këngë të tjera të cilat të fiksohen pikërisht nga përdorimi i këtij emri.

“ Un, dos, tres.

Un pasito pa’lante María.

Un, dos, tres.

Un pasito pa’ atrás”,- e mbani mend super hitin e Ricky Martin?

Jemi duke folur për këngën ritmike dhe super hitin e vitit 2009 që mban titullin “Maria”.

Kjo ka qenë një nga këngët më të bukura dhe që kërcehej kudo dhe pikërisht thirrja e këtij emri ishte një nga gjërat identifikuese.

Një vit më vonë Santana solli diçka më të qetë, më sensuale si muzikë.

“Maria Maria” një këngë që edhe sot dëgjohet nga të gjithë me nostalgji.

“Maria Maria… She reminds me of a west side story, growing up in Spanish Harlem, she’s living the life just like a movie star.”

Faydee solli një këngë verore me këtë titull.

“Maria” është kënga e publikuar nga këngëtari i njohur në 2014 e destinuar për të qenë një hit veror, i xhiruar në plazh me atmosferë dhe gjallëri.

Përveç të huajave ka dhe këngë shqiptare në të cilat sërish Maria është prezente.

Duke tentuar të sjellë pak Spanjë/Meksikë në top fest 9, Çiljeta XHilaga i këndoi Marias në këtë festival.

Muzika dhe teksti përputheshin ëtrësisht në fakt me emrin kjo sepse Maria është një nga emrat më të përdorur në Spanjë , Amerikë Latine.

“Fustani me vija, e imja e tija. E kujt je Maria? Sikur ta dija, me ty nuk do flija,

E imja Maria.”

“Maria, Maria Hekmi do mendime qe i kam Mend’t e mia, mend’t e mia Nah-nah vetes time si besoj”,- edhe pse nuk mban këtë emër në titull edhe Enca zdjodhi që pak maria të kishte edhe në klipin e saj “Dua”.

Në fakt Enca e ka për figurën e Shën Mërisë në këtë rast, duke qenë se shkon dhe rrëfehet e kërkon ndihmë në kishë për shkak të udhëkryqit në historinë e saj të dashurisë.

E fundit dhe e freskët fare është bashkëpunimi mes Seven Saraçit dhe Tunës publikuar mbremjen e djeshme dhe që mban titullin “Maria”.

Ndryshe nga gjithë “Mariat” e mësipërme në këtë klip “Maria” shfaqej seksi, provokuese më shumë e në të gjitha.

/Blitz.al/