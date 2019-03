Nëse edhe ju ka ndodhur të shihni në ëndërr sikur jeni shtatzënë, me siguri do të pyesni veten se çne kjo ëndërr e çuditshme! Gjeje dhe mësoje tani!

Mund të ndodhë që dikush të ëndërrojë të qenit shtatzënë, edhe nëse një fëmijë nuk është aktualisht në planet e tyre.

Nëse edhe ju keni përjetuar këtë ëndërr që mund të duket pak e çuditshme, dijeni se pas saj mund të fshihen disa arsye.

Motivimi i parë që vjen në mend për këdo që ëndërron një fëmijë është si në vijim: dëshira e fortë dhe intensive për t’u bërë nënë.

Nëse kërkoni një fëmijë, kjo lloj ëndrre mund të ndodhë edhe më shpesh, edhe pse mund të ketë edhe një shtatzëni tashmë në progres.

Sipas psikologjisë, kjo lloj ëndrre ka një kuptim të mjaftueshëm të rëndësishëm: të ëndërrosh të kesh një fëmijë, do të thotë të kesh ide të reja dhe projekte të reja brenda vetes.

Mendja juaj po lundron ashtu siç ju ëndërroni dhe manifestohet, në formën e një shtatzënie, një ndryshim të ri në jetën tuaj, që nuk duhet domosdoshmërisht të jetë fëmijë.

Ajo gjithashtu mund të jetë një anë e karakterit, të pjekurisë apo angazhimeve të punës dhe jo vetëm.

Edhe në adoleshencë mund të ndodhë që të keni një ëndërr të tillë, sepse ajo përfaqëson kalimin nga adoleshenca në moshë madhore, pra një ndryshim të jetës.

Ëndërrimi i shtatzënisë me binjakë krahasuar me ëndrrën e mëparshme, ëndrra e të qenit shtatzënë me binjakët ka një kuptim edhe më të rëndësishëm.

Binjakët mund të paraqesin vështirësi ose vendime që duhen marrë: ka shumë të ngjarë që jeni në një periudhë të jetës suaj kur nuk e dini cila është mënyra e duhur për ju.

Pra, duke parë një ëndërr si kjo do të thotë se periudha që po kaloni nuk është aspak e lehtë dhe paqësore, por gjithnjë keni mundësi të gjeni përgjigjen e duhur brenda jush dhe mposhtni pavendosmërinë! /Telegrafi/