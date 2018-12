Nënkryetari i LDK’së, Lutfi Haziri, ka deklaruar se Kosova nuk ka ekip negociator, por ekip mbështetës të presidentit Thaçi.

Në televizionin publik, ai tha se Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti do të jenë mbështetës teknikë të presidentit, duke printuar dokumente.

“Ata dy, pra Limaj e Ahmeti, do të njihen me katunde të reja e do bartin letra për Thaçin, do të nxjerrin statistika, do të nxjerrin harta mbi tavolinë, dhe nuk janë palë në bisedime”, deklaroi Haziri.

Sipas tij, Qeveria, por edhe PSD’ja, po bëjnë propagandë kur thonë se kanë ekip negociator, sepse siç tha ai, SHBA’ja dhe BE’ja e kanë bërë të qartë se Thaçi është palë në bisedimet Kosovë-Serbi.

Ai ka ripërsëritur se LDK’ja nuk bëhet pjesë e këtij dialogu pa pasur legjitimim në proces të ri elektoral.