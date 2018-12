Janë publikuar formacionet zyrtare në mes të Liverpoolit dhe Evertonit.

Liverpool dhe Everton, do të përballen në kuadër të javës së 14-të në Premierligë.

Ndeshja që starton në ora 17:15, do të zhvillohet në ‘Anfield’, raporton “lajmi.net”.

Më poshtë mund t’i shikoni formacionet zyrtare e të dyja skuadrave:

Liverpool:

How the Reds line up against the Blues. Three changes for #LIVEVE…

▪️ TAA, Fabinho and Shaqiri in

▪️ Henderson, Lovren and Milner out https://t.co/Y34kQ3ku4W

— Liverpool FC (@LFC) December 2, 2018