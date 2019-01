Dy shqiptarë dhe një serb kanë rënë në prangat e policisë së Kosovës ditën e sotme.

Atyre iu konfiskua më shumë se 50 kg lëndë narkotike e tipit marijuanë.

Sipas atyre që ka deklaruar policia, operacioni është ndërmarrë pas një hetimi disa mujor në dy zona.

Ata ishin duke udhëtuar me një makinë tip “Mercedez” që drejtohej nga shqiptari me inicialet F.Th me pasagjer shqiptarin tjetër me iniciale Xh.H.

Ngarkesa prej 52 kg marijuanë iu dorëzua shtetasit serb me iniciale L.M.

NJOFTIMI I POLICISË

Në rrugën Prishtinë – Gjilan (në fshatin Ponesh) Policia e Kosovës ka ndaluar automjetin Mercedes me targa shqiptare, që drejtohej nga i dyshuari (F. Th.), i cili ishte së bashku me të dyshuarin tjetër (Xh. H.), të dy meshkuj me shtetësi shqiptare dhe pas proceduarve të kontrollit në bagazhin e automjetit në fjalë është gjetur një sasi prej mbi 52 kg, sasi e dyshuar e substancës narkotike e llojit marihuanë”, thuhet në njoftimin për media.

Po të enjten, sipas njoftimit të Policisë, rreth orës 19:30, në Gjilan është arrestuar i dyshuari i tretë (L. M.) me shtetësi serbe, i cili dyshohet se kishte për ta pranuar substancën narkotike.

Ndërkaq, pos lëndës narkotike, si prova materiale janë sekuestruar:

Dy vetura, katër telefona celularë, dy mijë euro para kesh.