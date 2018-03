Selimi: Sot malazezet fituan 8300 hektarë të bjeshkëve tona të bukura

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi ka vlerësuar se me ratifikimin e Marrëveshjes së Demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Thaçi i fitoi edhe disa miliona më shumë, kurse qeveria Haradinaj edhe ndonjë ditë më shumë në pushtet.

Postimi i Selimit në Facebook:

Me ratifikimin e Marveshjes se Demarkacionit te kufirit me Malin e Zi, sot malazezet fituan 8300 hektare te bjeshkeve tona te bukura, Thaci i fitoi edhe disa miliona me shume, kurse Qeverise Haradinaj edhe ndonje dite me shume ne pushtet. Keta jane fituesit e 21 Marsit.

Kurse humbesi kujdestar mbetet Kosova.

Po ju o deputet te mjere qe votuat qorras, cka fituat? Ndoshta dikush ndonje cope nga Thaci e te tjeret asgje me shume perveq se u bete hisedare ne tradhtine qe i beri Thaci Kosoves dhe shqiptareve.

Nuk mbeti pa fituar as Vucici te cilit tash po i hapen shanset per jetesimin e Zajednices ne Kosove.

Ne ditet ne vijim pason hapi i radhes ne takimin Vucic-Thaci.