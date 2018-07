Bujqësia është sektori më dominues i shpërndarjes së vendeve të punës në Kosovë

Kështu thuhet në raportin “Përdorimi i fuçisë punëtore dhe përdorimi i kohës, Kosovë”, prezantuar nga Zyrës e Sfidave të Mijëvjeçarit në Kosovë.

Sipas raportit, bujqësia ka përqindjen më të lartë, prej 21.7 për qind, të vendeve të punës në sektorë të ndryshëm në ekonomisë.

Raporti thotë se sektori i ndërtimit merr pjesë me 13.9 për qind, ndjekur nga tregtia me shumicë dhe pakicë me 9.3 për qind, arsimi me 6.5 për qind dhe prodhimi me 5.9 për qind.