Ndeshja e dy ditëve më parë mes Zvicrës dhe Serbisë vazhdohet të komentohet dhe deklaratën e fundit mbi përjetimet e humbjes e ka dhënë portieri Vladimir Stojkoviç.

Mesa duket kjo humbje për të ka qenë shumë e madhe, ndoshta nga më të këqijat që ka pasur në karrierë.

“Nëse do të ma tregonin para ndeshjes çfarë ndodhi, nuk do ta kisha besuar. Ne do të përpiqemi që të bëjmë një mrekulli. Është e pamundur që të shpjegohemi. S’e di sesi t’ia them mamasë sime që kemi humbur. Kjo është përgjegjësi e madhe dhe nuk po kuptoj sesi po ndodhin të tilla gjëra. Kjo është humbja ime më e keqe në karrierë dhe nuk munda t’i mbaj lotët, pavarësisht se jam njeri që s’më dalin lehtë lotët. Besimi? Është e vetmja gjë që na ka mbetur. Duhet të bëjmë mrekulli”, është shprehur Stojkoviç.