“Scorpion” ka bërë historinë në muzikën botërore

Vetëm një ditë pas lansimit të albumit nga Drake me plot 25 këngë, ai ka thyer edhe rekord.

Në Spotify albumi i ri i Drake është dëgjuar 132 milionë herë për vetëm një ditë.

Rekordi është mbajtur më parë nga albumi i Post Malone, “Beerbongs & Bentleys” që u dëgjua 78 milionë herë në ditën hapëse më 27 prill.

Drake’s #Scorpion is being streamed over 10 million times per hour on Spotify 🦂🦂 pic.twitter.com/R2UsLefcYw — Rap-Up (@RapUp) June 29, 2018

Drake beoshet se ka thyer rekord për këngët “Nonstop” që u dëgjua 9.2 milionë herë duke tejkaluar rekordin për një këngë të vetme nga Taylor Swift për këngën “Look What You Made Me Do”.

Spotify ka promovuar shumë albumi ne Drake dhe ka pasur rol krucial në këtë rekord, pasi siç ka konfirmuar platforma e dëgjimit të muzikës, albumi Scorpion dëgjohej nga 10 milionë herë në orë.