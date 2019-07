Një raport i kohëve të fundit nga Koreja parashikon që Samsung ka të ngjarë të lansojë Galaxy Fold diku midis 18 dhe 20 shtator.

Kjo është gjithashtu zakonisht koha kur Apple organizon ngjarjen e tyre të vjeshtës për lansimin e iPhone.

Raporti sugjeron gjithashtu se prodhimi fillestar për tregun korean do të përbëhet nga 20,000 deri 30,000 njësi, me një total prej 100,000 njësish që do të lansohen në tregun e brendshëm, sipas analistëve.

I gjithë prodhimi, sipas raportit që citon Samsung për këtë, do të përmbledhet në një milion njësi.

“Samsung po kërkon të kontrollojë aftësinë e tyre teknike më shumë sesa të përqendrohet në shitje me vëllim të lartë për Fold. Pajisja e palosshme ka gjithashtu për qëllim testimin e tregut të ri ”- deklaron përfaqësuesi lokal i telekomit.

Samsung gjithashtu pritet të lansojë serinë e Note10 javën e ardhshme, ndërsa Huawei po shikon gjithashtu shtatorin si një datë lansimi për Mate X të palosshëm të tyre.