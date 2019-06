Ajo cilësohet si njëra nga femrat më të bukura të estradës.

Samanta Karavella është një nga këngëtaret më të pëlqyera shqiptare.

Krahas sukseseve të saj në karrierën artistike muzikore, ajo shquhet dhe komentohet tej mase edhe për paraqitjet e saj, veçmas postimet në rrjete sociale.

Së fundmi në llogarinë Instagram, bukuroshja ka postuar një video ku shfaqet tejet elegante me një fustan të hapur në gjoks, teksa shkëlqen dhe duket mjaftë me stil me aksesorët e shumtë të vendosur në qafë.