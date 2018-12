Mohamed Salah rrezikon që t’i humbas dy ndeshjet e rëndësishme të Liverpoolit me Arsenalin dhe Manchester Cityn, shkaku i mashtrimit të zyrtarit të ndeshjes në përballje me Newcastlen.

Mohamed Salah u rrëzua në zonë ku fitoi penallti në minutën e 47-të, kur Paul Dummett e preku krahun e majtë të yllit të Liverpoolit.

Ishte vet Salah që shënoi penalltinë, në fitoren 4-0, duke i dhënë Liverpoolit qetësinë në krye të renditjes me gjashtë pikë më shumë se sa Tottenham.

Por një panel i FA (federatës angleze) do të takohet të enjten për të vendosur nëse gjyqtari Graham Scott është ‘mashtruar’ kur ai dha penallti.

Ka qenë trajneri i Newcastle, Rafa Benitez që është ankuar fillimisht.

“Një ndëshkim i butë ndryshoi gjithçka dhe tani unë duhet të shpjegoj se pse kemi pranuar katër gola”.

Peneli i cili mblidhet ka në përbërje një ish-gjyqtar, një ish-trajner dhe një ish-futbollist.

Ata duhet të zbulojnë nëse ka “prova të qarta dhe të shumta se lojtari me qëllim mashtroi zyrtarët e ndeshjes”.

Nëse po, atëherë Salah mund të dënohet me dy ndeshje moslojë. /Telegrafi/

This is how Liverpool have to win games, what a dive ⁦@MoSalah⁩ pic.twitter.com/OCtnB769ka

— Rory Lulham (@RoryPL) December 26, 2018