Ajo është një sipërmarrëse e zënë me disa kompani duke përfshirë KKW Beauty, KKW Fragrances, Hollywood App si dhe në “Keeping Up With The Kardashians”

Kim Kardashian mori një pushim nga bizneset e saj për të shijuar pak kohë nën rrezet e diellit pikërisht në përvjetorin e SHBA-ve me 4 Korrik, shkruan Daily Mail, përcjell në shqip Infokosova.

Ajo madje edhe bëri pak skerfing në liqenin ku ishte duke qendruar.

Sipërmarrësja 37-vjeçare tregoi barkun e saj të sheshtë në një logo të Dior-it e shtypur në bikinet e saj superseksi./Infokosova