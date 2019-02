Sindikata e Punëtorëve e RTK-së, ka njoftuar se RTK-ja është larguar nga ligji për pagat.

SPERTK, gjithashtu i bën thirrje Kuvendit që sa më parë të miratojë ligjin e ri të RTK-së, me të cilin do të zgjidheshin problemet e brendshme.

“Sindikata e Punëtorëve e RTK-së falënderon të gjithë kolegët e RTK-së dhe Shoqatën Sindikale të Radio Kosovës për mbështetje në dy protestat e mbajtura para pak ditësh, ku me mbështetjen e të gjithë kolegëve të RTK-së ia arritëm ta largojmë RTK-në nga ligji për pagat, sipas të cilit gazetarët do të trajtoheshin si shërbyes civilë, ndërsa RTK do të shndërrohej nga një medium publik në atë shtetëror”, thuhet në komunikatën për media.

SPERTK, thuhet tutje, i bën thirrje Kuvendit të Kosovës, që sa më parë ta miratojë ligjin e ri të RTK-së, i cili do t’i zgjidhte të gjitha problemet brenda RTK-së, përfshirë çështjen kryesore – atë të financimit të pavarur.

SPERTK kërkon që ky ligj të miratohet sa më parë, në të kundërtën çdo vonesë tjetër është e papranueshme për kolegët e RTK-së.

“Në rastin e kundërt, ne do t’i vazhdojmë protestat së shpejti dhe do të përdorim masa të tjera të lejuara me ligjin sindikal.

SPERTK më nuk do të tolerojë që RTK të mbetet në gjendjen e tanishme e krejt kjo në mungesë të ligjit të ri, i cili duhet të miratohet urgjentisht”, thuhet tutje. /Lajmi.net/