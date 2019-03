Një intervistë e Sabri Fejzullahut ishte “mollë sherri” mes tij dhe kantautorit e këngëtarit të njohur Flori Mumajesi, shkruan “InfoKosova”.

Në intervistën e tij Sabriu përmendi Flori Mumajesin ku sipas tij i blen klikimet nëpër këngë.

Por, ka qenë i menjëhershëm reagimi i Florit ku e “bën për dy parë” Sabriun.

Në postimin e tij bashkëngjitur kësaj videoje që do e shihni tani, Flori shkruan: “Ncncncnc 🤦🏻♂️ pse be axha Sabri kapesh me mu?

Edhe po ti kem ble sti kam marr ty paret! pse be po merzitesh kaq shume?

Pash mu mo be!

Flori dhe kur tjeret kan honger 💩 I ka lon me u ngi mire se nuk kam qen, nuk jam e as kam me qen najher une shembulli per blerje klikimesh!!!

Kerkujt si futem n’xhep e n’jeten e vet.

Kur i bojn vet shume klikime nuk nihen vec ferkojn gjoksin kishe jon artista t’mdhej, kur nuk i bojn vet e i bojn tjeret merren me llafe.

🤦🏻♂️ nejse e vertet klikimet edhe mund te blihen Axha Sabri po si me ja bo kur ta blejn Karrieren😉 momenti me i bukur ne kete video kur “prezantuesi” thote : JO KA SHUME SI FLORI”./InfoKosova/