Adem Jashari mbanë emrin i riu i familjes Jashari i cili sot mbushë plotë 16 vite.

Ai ka trashëguar emrin e gjyshit të tij, komandantit legjendar Adem Jasharit.

Ademi i ri në një intervistë të parën qe e ka dhenë në mediat e vendit, ka thënë që me shumë krenari mbanë emrin e gjyshit, emër të cilin don ta mbajë dhe nuk do ta nderonte me as një emër të botës!