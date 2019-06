11 vite më parë, kur edhe i mbushi të 16’tat, pas një problemi që po ia rëndonte gjendjen mendore, Amir Morina do të ikte nga shtëpia e tij nga fshati Topanicë e Kamenicës për t’u mos u gjetur më kurrë.

Familja tash e sa vite nuk kanë hequr dorë nga kërkimi i tij, e shpresojnë që për fatin e djalit të marrin të paktën ndonjë informacion.

Çdo herë kur marrin lajm për ndonjë kufomë të gjetur, familja Morina nga Topanica e Kamenicës ka pak shpresë së mund të dëgjojnë diçka për fatin e djalit të tyre, edhe pse me këtë iu ngjallet edhe frika se mos marrin ndonjë lajm të keq për atë që mund t’i ketë ndodhur.

Shpresat se i njëjti mund të gjendet i gjallë u zbehën atëherë kur shpesh merrnin telefonata që rezultonin që s’ishin të vërteta.

Hera e fundit që dëgjuan për të ishte dy ditë pasi që i njëjti iku nga shtëpia, me 9 shkurt të vitit 2008.

Rezultat nuk dha as lajmërimi e kontakti i vazhdueshëm me policinë, e as lajmërimi te personat e humbur.

Babai i tij, Naip Morina, në një bisedë për Gazetën Express rrëfen se djali i tij u sëmur në moshën 15-vjeçe, e për këtë arsye disa herë kishte ikur nga shtëpia, ndonjëherë edhe në shtetet fqinje, Serbi e Maqedoni.

“Mirë ka lindë djali, masi i ka bë 15 vite është sëmurë.

Si bazë nervore dalke prej shpisë dalke shpesh herë, ka dalë në Serbi 4 herë, dy herë në Maqedoni në Kosovë s’ka vend ku nuk ka shku.

Policia e ka gjet vazhdimisht”, tregon ai.

Babai i djalit të vetëm të shtëpisë, thotë se i njëjti nuk ka qenë i rrezikshëm, e vetmja gjë që ai ka bërë sipas prindit, ishte ikja.

Ai shton se me t’u gjetur nga policia djali gëzohej shumë për kthimin në shtëpi.

Tutje, rrëfen se djali i tij kishte filluar të kishte probleme sa ishte në klasë të nëntë, e për këtë e la shkollën.

Naip Morina shpjegon edhe se djalin e kishte vendosur tre javë në Spitalin e Psikiatrisë në Prishtinë, por që nga aty do ta largonte pasi që gjendja e tij thotë se vetëm se ishte përkeqësuar.

“Kemi pas disa telefonata të rrejshme që djali është në Itali, Shqipëri e Maqedoni”, thotë prindi.

Tutje tregon se ai kishte qenë shumë punëtor e me një pasion të vecantë për kafshët.

“I jepsha telefon i shitke edhe si majke.

Asnjë dokument ska pas.

Një çertifikatë e kam nxjerrë masi ka dalë nga shtëpia”, shtoi prindi i tij.

Djali që tash është 27-vjeçar kujtohet nga prindi me fjalët më të mira.

“E kujtoj me fjalë më të mira jo djal po si shok.

Me hekra jemi marrë bashk, vetë i ka marrë vetë i ka shit, ska dal palidhje, sja kam prishë qefin kurrë”, tregon ai.

Për Express, ai ka kujtuar edhe herën e fundit që është parë me djalin.

Sipas tij si edhe ditët tjera ai është larguar nga shtëpia, e do të shihej pak ditë më vonë në qytetin e Vitisë nga një bashkëfshatar i tij.

“Mas tri ditëve është pa në Viti në mbrëmje.

Një katunar na ka lajmëru se ban mall në mbrëmjë e ka pa se ska pas vend me marrë i ka thirrë policinë i kanë thanë ata nëse e shohim e marrim.

Vetëm e ka pa nuk ka folë, në të kalumit”, shton.

Naip Morina ka edhe shpresë që të gjejë të paktën një shenjë nga i biri.

“Shpresa jeme është vetëm me ditë të gjallë apo të vdekur vetëm një shenjë të tillë, jam i knaqt vec me ditë dicka për fatin e tij”, përfundon rrëfimin.

Lutjen për gjetjen e djalit, ai e ka bëër edhe përmes rrjetit soial Facebook.

“Me datën 09.02.2008 është larguar nga shtëpia, nga ajo dite familja e tij nuk ka asnjë informate ne lidhje me te.

Nëse e keni pare dikund ju lutemi te na lajmëroni ne këtë numër telefoni: 044577442”, thuhet në njoftimin e familjes. /GazetaExpress