Një grua 80-vjeçare e njohur si “Mbretëresha e Orgjive” ka rrëfyer se ka fjetur me mbi 1,000 burra si dhe ka luajtur në disa filma porno.

Shirley Andrews është një prej “super gjysheve të mardhënjeve” të cilat mburren me krenari për jetën e tyre se..suale aktive me qindra meshkuj të rinj, disa prej të cilëve nuk kanë as çerekun e moshës së saj.

Edhe pse jeton në një azil për të moshuar, Shirley mburret se ajo bën rregullisht mardhënje me të rinj që janë edhe 18-vjeçarë, teksa pjesën tjetër të kohës e kalon duke punuar me grep apo me shtiza.

E moshuara, e cila jeton në Oroville të Kalifornisë, ka edhe një tattoo përreth thithkës së saj ku shkruhet ‘Gang Bang Queen’ dhe ka nisur karrierën nëpër flima blu përpara shtatë vjetësh.