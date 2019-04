Gazetari dhe analisti, Ilir Yzeiri ka kritikuar prezantuesen Roza Lati dhe të ftuarën e saj, këngëtaren Baby G.

Ai i ka kushtuar artikull prezantueses shqiptare për shkak se ajo dhe këngëtarja Baby G po bënin një cigare me marihuanë.

E një reagim nga Roza Lati nuk ka munguar kundrejt gazetarit, Yzeiri.

“Zoti Beqja lexova materialin nga ana juaj, qe perpos titullit qe mund te keni, flisni me tendence per mua Roza Latin dhe te ftuaren time.

Mendoj se gjeja e pare qe duhet te besh eshte te futesh dhe te shohesh emisionin nga fillimi deri ne fund dhe te bindesh qe si nga ana vizuale, ashtu dhe nga biseda jone, jemi prononcuar qe dredhim nje cigare me duhan, tabako.

Kjo eshte minimialja qe duhej te beje per te mos arritur ne konkluzione te gabuara.

Gjithsesi faleminderit per vemendjen.

Sa per marijuanen, eshte nje teme qe eshte diskutuar e ster diskutuar, qe nga studiot e ndryshme televizive shqiptare, qe nga lajmet e ekraneve, qe nga sallat e parlamentit, e deri ne cdo tavoline shqiptare.

Me lejo te te them zoteri qe nuk jemi aq te krisur sa te rrezikojme e te dredhim marijuana ne studio, sepse kete gje ja kemi lene videoklipeve qe dalin perdite. Ne bejme SHOW.

Ecim me stilin e te ftuares, dhe shpjegojme cdo gje ne menyre transparente duke lene fantazine e njerezve te vihet ne pune ashtu sic e bete edhe ju.

Sidoqofte, per kete balte qe hodhe mbi figuren time, bashke do shihemi ne gjyq. Me pika ashtu sic i keni rreshtuar ju.

Paralelisht po me shkruajne shume femra dhe cfare i keni bere ju cdo vajze e gruaje qe punonte te zeri rinise pas vitetve 90’ me ty kryeredaktor….

kush femer e njeh kete zotin Beqja ne fazen qe ka qene kryeredakor te me lere nje koment… sepse s’dua ti besoj keto qe me vijne ne inbox”, shkruan Roza në Instagram. /Lajmi.net/