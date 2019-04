Moderatorja Roza Lati ka qenë e ftuara e radhës në emisionin ‘Xing Me Ermalin’ së bashku me nënën e saj, aktoren Roza Lati.

Këtë e ka bërë të ditur vet prezantuesja e cila përmes një imazhi që nga ndarë më ‘Instagram’ ka bërë një didikim për të ëmën e saj.

Me fjalët më të veçanta, Roza ka treguar se nga kush ka marr karakterin dhe energjinë që ajo sot ka.

“E vogla ime je dhe mbetesh fenomen! Je aq solare dhe energjike sa mendoj ky eshte nje motiv i forte qe jam edhe une keshtu! Edhe se kur jam ne intervista me ty, energjia jote e pashtershme mbizotron cdo ambjent, une jam ketu duke te pare plot adhurim… sepse ti je nje dhe e vetmja.

Ti o Rita ke nje shpirt artisteje dhe nje bote plot ngjyra! Kete gje ma ke trasmetuar edhe mua, saqe njerezit prane meje ne thone “ti s’ke lindur per Shqiperi” You killed the shoë mama!!! Mos e humbisni sonte” ka shkruar Roza./Indeksonline/