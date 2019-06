Cristiano Ronaldo ka bërë një prej gjesteve më të mëdha që mund të bëjë një sportist i kalibrit botëror.

Ylli i kombëtares së Portugalisë dhe skuadrës së Juventus ka ndalur autobusin e skuadrës kombëtare për tu fotografuar me një tifoz të vogël.

Sipas ‘Flash’, Eduardo Moreira po mbante një mbishkrim ‘Cristiano, më përqafo’, kur ylli i Juventus e pa atë nga autobusi.

Ronaldo i kërkoi autobusit të kombëtares të ndalet dhe sigurimi e solli djaloshin në bord për një fotografi.

Ky sigurisht duhet të jetë një nga momentet më të mira në jetën e 11 vjeçarit, dhe krejt kjo falë të jashtëzakonshmit dhe të papërsëritshmit, Cristiano Ronaldo.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell fotografitë dhe videot.

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer

— 433 (@official433) June 8, 2019