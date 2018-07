Këngëtarja kosovare shkroi historinë duke u bërë pjesë e këngës zyrtare të kampionatit botëror të futbollit i cili po zhvillohet në Rusi.

Të gjithë prisnin që Era të këndonte në ceremoninë hapëse, por në fakt këngëtarja shqiptare do të performojë në natën finale që do të mbahet me 15 korrik.

E pjesë e klipit me Will Smith dhe Nicky Jam është edhe futbollisti i famshëm Ronaldinho i cili së fundmi ka publikuar një video në instastory duke xhongluar topin nën ritmet e “Live it up” dhe i fton të gjithë ta sfidojnë në musical.ly.