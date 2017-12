Roli i Jack-ut nuk ka qenë i projektuar për DiCaprion, McConaughey e kishte refuzuar para tij

“Titaniku” do të mbetet pa dyshim një ndër filmat më të mir ndonjëherë, i cili ka bërë për vetë miliona shikues të tij.

Ky film ishte njëherësh edhe “dera e artë” e aktorit të mirënjohur, Leonardo Dicaprios, së cili i dha famën, falë rolit të tij, Jack.

Megjithatë, së fundmi thuhet se është zbuluar se në projektimin e filmit, ky rol nuk ishte paraparë të luhet nga Leonardo DiCaprio.

Fillimisht, roli i Jack ishte menduar të luhet nga aktori i njohur Matthew McConaughey, i cili ka refuzuar ta bëjë një gjë të tillë.

Matthew McConaughey, aktori që ishte paraparë të luante rolin e Jackit në filmin “Titanik” (Getty Images)

Madje, aktorja e famshme e filmit, Kate Winslet, ka treguar së fundmi në një intervistë se audicionet për filmin e “Titanikut” i kishte zhvilluar me Matthewn, dhe jo me Leonardon.

Kate Winslet, tregoi se kishte shkuar në audicione me Matthew McConaughey fillimsht, dhe jo me Leonardo DiCaprion (Getty Images)

“Në fakt, audicionet i kam bërë me Matthewn dhe do të qe fantastike nëse ai do të ishte pjesë e filmit. Do të ishte një film totalisht ndryshe… dhe sigurisht më i bukur”, ka thënë Winslet.

Një nga skenat më të vështira të “Titanikut” ku Kate Winslet dhe Leonardo DiCaprio luajtën bashkë (Getty Images)

McConaughey mund të tingëllojë si një emër jo shumë i njohur për publikun, por në fakt ai ka fituar në vitin 2014 çmimin “Aktori më i mirë” në “Oscars” para se Leonardo ta fitonte dy vite pas tij.

Momenti kur Matthew McConaughey fitoi çmimin “Oscars” në vitin 2014 (Getty Images)

Leonardo DiCaprio fitoi çmimin “Oscars” në vitin 2016 (Getty Images)