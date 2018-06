Surpriza e Europianit 2016 por padyshim edhe e Botërorit “Rusia 2018” është skuadra e Islandës.

Ata patën një paraqitje mjaftë dinjitoze gjatë “Euro 2016”, ku u bënë shumë të njohur me stilin e lojës që ata bënin dhe sigurisht nuk mund të harrohen rivënjet me dorë që kryheshin thuajse me një forcë si të gjuajtjes me këmbë.

Por një gjë tjetër që fitoi zemrat e shumë tifozëve të futbollit ishte mënyra se si festonin tifozët e kësaj skuadre bashke me lojtarët e tyre.

Përplasja e famshme e duarëve tashmë është zhvendosur në Moskë, të cilës i duhen “frikësuar” të gjithë, pasi thuhet se tifozët janë lojtari i 12-të në lojë dhe sigurisht lojtarin e 12-të më të fortë duket se e ka Islanda.

Shiko Videon: