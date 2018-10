Gara më e madhe në Evropë për klube rikthehet në mes-javë.

Liga e Kampionëve do ta zhvilloj xhiron e dytë.

Gara më e madhe për klubet në Evropë solli disa përballje të nxehta, e që nuk do të mungojnë as në këtë xhiro.

Nesër (e martë) do të zhvillohen plotë tetë ndeshje, ku në veçanti do të shikohen përballjet mes, Bayern Munichut me Ajaxin dhe Manchester United me Valencian.

Mbetet të shihet nëse kjo xhiro do të dhuroj befasi apo favorit nuk do të kenë probleme t’i marrin tri pikë të reja. /Lajmi.net/