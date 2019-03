Ajo është një prej femrave super të nxehta dhe më të përfolura në vend.

Rike Roçi u bë e famshme pas pjesëmarrjes në Big Brother Albania.

Pamja e saj dhe përmasat trupore super sensuale e vendosën në qendër të vëmendjes. Tashëm ajo gjendet në Itali dhe po bëhet pjesë e kinematografisë.

Për vite me rradhë Rikja ka treguar se është shumë e lumtur sa i takon jetës private, por gjithmonë kla preferuar t’a mbajë të fshehur partnerin e saj.

Së fundmi ajo është dorëzuar dhe ka publikuar një foto të partnerit dhe mbishkruan: ‘Eh kam rënë në dashuri’ shoqëruar me emoji me sy me zemra. Rikja është penduar dhe më pas e ka fshirë foton e partnerit të saj.