Grupi i njohur muzikor i vajzave ‘Spice Girls’ janë ribashkuar më në fund pas shumë kërkesave.

Katër këngëtaret performuan së bashku në Dublin pas shumë viteve.

Ato u pritën ngrohtë në Irlandë.

Performancën e tyre hapën me këngën hit ‘Spice Up Your Life’.

Grupi legjendar pritet të kenë një turne në gjithë botën gjatë këtij viti.