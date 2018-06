Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, ka ngushëlluar familjen Haradinaj, për vdekjen e Hilmi Haradinaj

Përmes Facebook-ut, Selimi e ka ngritur lartë figurën e tashmë të ndjerit, Hilmi Haradinaj, duke thënë se ai gjithmonë do të jetë heroi i tij.

“Baca Ilmi!

Ti do të jesh gjithmonë i madh, gjithmonë i fortë, gjithmonë i urtë. Për shqiptarët do të jesh shembull i qëndresës. Në histori do të jesh gur i gdhendun.

Kurse, për mua do të jesh gjithmonë heroi im”, ka shkruar Selimi.