Presidenti Bill Clinton sot ka arritur në Kosovë.

Bill Clinton ka arritur në Kosovë me rastin e 20-vjetorit të çlirimit dhe hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, ku pritet të marrin pjesë personalitete të ndryshme nga e gjithë bota.

Ai sot do të takohet me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe më pas edhe me kryeministrin, Ramush Haradinaj.

Përmes një postimi në Instagram, reperi D.U.D.A. i ka uruar mirëseardhje Cilntonit, duke shkruar “Mir se erdhe ne shpin tane mr President”.

Për ndryshe, gjatë takimit me presidentin e Kosovës, Bill Clinton do të dekorohet nga Thaçi.

/Lajmi.net/