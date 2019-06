Reperi shqiptar përmes rrjeteve sociale bëri të ditur që u bë baba për herë të parë.

Reperi Blasta ka bërë të ditur se është bërë baba për herë të parë, madje ai publikoi portretin e foshnjës.

Partnerja e reperit, Albina, solli në jetë një djalë, të cilin e pagëzuan Tris, ndërsa Blasta i bëri dedikimin prekës atij.

“[23:18]Njihuni me T R I S.

Trisi, është këtu dhe po vëzhgon.

@albinaterstena është një Zot absolut që kaloi të gjithë muajt e vështirë të kujdesit dhe pastaj duke luftuar për ta sjellë atë në këtë botë.

Babi ka me u kanë për ty n’cdo sekond,kudo e nëpër çkado, për me ta lehtësu çdo sfidë qe ta sjellë jeta! Kështu që – Dream BIG my little ONE ”, ka shkruar Blasta.

Reperi pranoi shumë urime në komente nga ana e ndjekësve, me të cilët ndau këtë gëzim.