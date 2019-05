Reperi amerikan, Lil Pump njihet për shpenzimeve në mënyrë të pakontrolluar.

“TMZ” ka arritur të siguroj një video ku shihet reperi duke hedhur para në ajër dhe duke ‘notuar’ në një argjendari.

Videoja është bërë në Atlanta, ku reperi kishte për të performuar.

Sipas informacioneve, ai kishte blerë mbi 500.000 dollarë bizhuteri.

Gjërat që ai kishte blerë ishin varës me diamante ‘VVS’, syze me diamante me nuanca ngjyrë vjollcë etj.

Lil Pump njihet si mik i mirë i argjendarisë./Indeksonline/