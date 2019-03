Reperi i njohur Chance The Rapper ka kurorëzuar dashurinë e tij me martesës me të dashurën e tij të fëmijërisë, Kristen Corely në plazhin Newport Beach të Kalifornisë.

Prezante në këtë ceremoni ishte edhe vajza e tyre, Kensli e cila morri gjithë vëmendjen e cila vrapoj drejt altari për të iu dhuruar prindërve puthjen e parë pas kurorëzimit.

Të ftuar në këtë ceremoni ishin rreth 150 të ftuar, miq dhe familjar të çiftit, në mesin e të ftuarve ishin edhe yjet e njohur Kim Kardashuian dhe Kanye West.

As Kim dhe Kanye nuk kaluan pa vëmendje, reperi i veshur në kostum elegant derisa Kim patjetër që nuk kishte lënë anash theksimin e linjave ‘bombastike’./Indeksonline/