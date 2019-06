Reperi me fame botërore, i njohur me emrin artistik Gashi, nuk ka ngurruar asnjëher që ta pranojë me krenari origjinën e tij shqiptare.

Gashi kohëve të fundit ka performuar nëpër vende të ndryshme të botës, në kuadër të organizimit të koncerteve nga reperi.

Një nga koncertet ishte mbajtur në Zvicërr, vend ky ku banojnë një numër i madh i shqiptarëve.

Gjatë performancës së tij, e kanë lëshuar një valle tradicionale shqiptare, dhe Gashi duket se është entuziasmuar me këtë. Publiku gjithashtu e ka përcjellur me brohoritje.

Reperi Gashi po merr mbështetje të madhe nga shqiptarët gjithandej nëpër botë. /IndeksOnline/