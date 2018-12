Trejsi Sejdini është bukuroshja nga Elbasani e cila u bë e njohur fillimisht nëpërmjet një videoje të shpërndarë në rrjet, ku ajo dukej duke rrahur një djal.

Ajo më pas ra në sy me pamjen e saj superseksi dhe mori pjesë në konkurse të ndryshme bukurie, ku u shpall edhe “Miss Universe Albania”.

Ajo do të përfaqësojë vendin tonë në Tajlandë me 17 dhjetor në një konkurs ndërkombëtar bukurie, ku bukuroshja rebele duket se do të spikasë me format e saj.

Me fitoren e “Miss Universe Albania”, Trejsi mori shumë famë e pikërisht pas këtij momenti, a ka pasur disa reperë të njohur që i kanë shkruar modeles? Ishte kjo pyetja për Trejsin gjatë emisionit “Sevenbizz” dhe modelja u shpreh se, nuk ka shumë kontakte me ta, përveçse me Feron.

“Nuk kam shumë kontakt me reperët shqiptar ose me showbizin shqiptar. Kam Feron shok por s’kam ndonjë që më besdis”,- u shpreh Trejsi.