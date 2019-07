Si motra për vëllanë.

Këngëtarja e njohur Remzie Osmani, përveç familjarisht me vëllaun e saj Nexhatin është e lidhur edhe shoqërisht, pasi që të dy kanë profesionin e njejtë.

Këtë ndjesi ajo po e përjeton si është më së miri, duke shprehur shumë herë lumturinë që ka pranë tij, shkruan “Kosovarja”.

Sot, ajo ndau një imazh përkrahë Nexhatit ku vëmendjen merr mbishkrimi i saj me shumë domethënie.

“Ku ka me mire se te jesh e knaqur e lumtur me vellaun ❤️dhe te ndegjon se eshte me i vogel”, janë fjalët e saj.

Ndryshe, të dy janë aktiv me projekte të shumta po ashtu edhe shumicën e kohës në mbrëmje muzikore.