Rekomandim nga Bill Gates, Mark Zuckerberg e Elon Musk: Librat që duhet t’i lexoni nëse dëshironi të bëheni miliarderë

Nëse ekziston një shprehi të cilën e kanë të përbashkët të gjithë njerëzit e suksesshëm, atëherë është kjo: ata lexojnë! Lexojnë shumë

Shumica prej tyre veçse kanë treguar se cilat libra iu kanë ndihmuar atyre të formësohen personalisht dhe profesionalisht.

Nëse dëshironi që në të ardhmen të bëheni si këta gjigantë të industrisë, atëherë leximi i librave të preferuar të tyre është një vend i mirë për t’ia filluar.

Nga literaturat klasike e deri në udhërrëfyesit për menaxhimin e biznesit, më poshtë i keni nëntë librat e rekomanduar nga njerëzit më të suksesshëm.

Vlen të ceket se librat e mëposhtëm janë rekomandime nga Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, Mark Cuban, etj.

– ‘The Intelligent Investor’ nga Benjamin Graham

– ‘Making the Modern World’ nga Vaclav Smil

– ‘The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’ nga Douglas Adams

– ‘The Innovators Dilema’ nga Clayton Christensen

– ‘The Aeneid’ nga Viril

– ‘To Kill a Mockingbird’ nga Harper Lee

– ‘The Fountainhead’ nga Ayn Rand

– ‘The Effective Executive’ nga Peter Drucker

– ‘Things hidden Since the Foundation of the World’ nga Rene Girard.