Shpejtësia me të cilën dhjami akumulohet në zonën e barkut, shkon në përpjestim të zhdrejtë me shpejtësinë që do kjo masë të shkrijë (fatkeqësisht)!

Megjithatë regjimi i duhur ushqimor e aktiviteti fizik do të përshpejtojnë metabolizmin dhe procesin e aparatit tretës!

Përbërësit e mëposhtëm do të pastrojnë trupin nga toksinat, do të forcojnë sistëmin imunitar dhe do t’ju ndihmojnë të keni një bark të sheshtë, transmeton living.al.

Përbërësit: 100-200 gr kumbulla

1 filxhan kos pa yndyrnë

1 lugë gjelle fara liri

2 filxhanë me tërshërë

1 lugë gjelle pluhur kakao

Përgatitja: Ajo që duhet të bëni si fillim është të pastroni kumbullat nga farat dhe t’i lini të ziejnë për 10-15 minuta.

Pas kësaj kalojini kumbullat në blender dhe pasi të jetë formuar një masë homogjene shtojini në një tas ku me rradhë do të hidhni kosin, tërshërën, farat e lirit dhe pluhurin e kakaos.

Mund ta konsumoni në çast ose ta vendosni në frigorifer e ta hani në mëngjes.

Çaji i ftohtë që shkrin dhjamin e akumuluar në zonën e barkut

• 8 gota ujë

• 1 lugë çaji rrënje xhenxhefili i grimcuar (ose pluhur)

• 1 kastravec të madhësisë mesatare, të qëruar dhe të prerë në feta të holla

• limon të madhësisë mesatare, të prerë në feta

• 12 gjethe mente

Përbërësit e sipërpërmendur i përzieni në një kanë me ujë.

I lini të qëndrojnë gjatë natës për ta lëshuar aromën dhe e konsumoni ditën e ardhshme.