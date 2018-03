Reagon Brukseli: Ratifikimi i demarkacionit kyç për vizat, po ju vëzhgojmë për korrupsionin

Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, ka reaguar edhe Brukseli.

Përmes faqes së tyre zyrtare, ata kanë bërë të ditur se ratifikimi i demarkacionit ishte kushti kyç për liberalizimin e vizave, por tani Brukseli do të vëzhgojë Kosovën në luftën kundër korrupsionit.

Në një deklaratë të përbashkët të Shefes së Lartë për Politikë të Jashtme në Bashkimin Europian, Federica Mogherini, Komisionarit për Punë të Jashtme, Johannes Hahn dhe Komisionari për Çështje të Brendshme, Dimitris Avramopoulos, kanë thënë se ratifikimi i demarkacionit ishte kush kyç për liberalizimin e vizave.

Në vitin 2016, Komisioni Europian i propozoi Këshillit dhe Parlamentit Europian heqjen e kërkesave për viza për qytetarët e Kosovës me të kuptuarit se Kosova do të ratifikojë Marrëveshjen e Ndarjes së Kufirit me Malin e Zi dhe do të forcojë të dhënat e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

“Vlerësimi i procesverbalit në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit vazhdon edhe në dritën e informacionit të fundit të dhënë nga autoritetet e Kosovës”, thuhet në deklaratën e përbashkët të ndërkombëtarëve.

“Bashkimi Evropian pret që të gjitha palët në Kosovë të vazhdojnë punën e madhe dhe përpjekjet e suksesshme për të arritur udhëtimin pa viza për popullin e Kosovës dhe në interes të rajonit”, thuhet në deklaratë.