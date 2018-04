Reagon BE: Deportimi i turqve vë në pikëpyetje respektimin e procesit ligjor

Bashkimi Evropian ka reaguar pas arrestimit dhe deportimit të gjashtë shtetasve turq nga Kosova.

Maja Kocijançiq, zëdhënëse e Përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë përmes një komunikate se “arrestimi dhe deportimi i gjashtë shtetasve, që kanë jetuar ligjërisht në Kosovë, ngrit pyetje për respektimin e procesit të rregullt gjyqësor”.

“Sundimi i ligjit është parim thelemor i Bashkimit Evropian. Në përputhje me vendosshmërinë për të ndërtuar një të ardhme të lirë dhe demokratike, siç edhe përcaktohet me Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit, të gjitha veprimet e institucioneve lokale të Kosovës janë të lidhura me respektimin e sundimit të ligjit dhe promovimit të të drejtave universale dhe lirive themelore të njeriut. Procedurat arbitrare lidhur me arrestimin, ndalimin apo azilin janë kundër këtyre parimeve”, është thënë në deklaratë.

Tutje në deklaratë thuhet se pavarësisht të drejtës së Turqisë për të kuptuar detajet lidhur me tentimet e dështuara për grushtshtet më 2016, gjykimi i drejtë duhet të respektohet për secilin.

“Sa i përket Turqisë, ne e kuptojmë se ky vend ka nevojë për të sjellë para drejësisë përpjekjet për gushtshtet më 15 korrik mirëpo çdo keqbërje e supozuar lidhur me këtë proces duhet të jetë subjekt i normave ndërkombëtare kur kërkohet ekstradimi. Duhet të respketohet e drejta e secilit për gjykim të drejtë. Si një shtet kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe si anëtar i Këshillit të Evropës, Turqia tashmë ka nënshkruar këto parime”, ka deklaruar Kocijançiq përmes deklaratës, transmeton REL.

Më 28 mars, është bërë e ditur se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar dhe deportuar drejt Turqisë pesë punonjës të Institucionit Arsimor Gulistan, pronë e klerikut turk Fethullah Gulen, si dhe një mjek turk.

Krerët më të lartë shtetërorë kanë deklaruar se nuk kanë qenë në dijeni për një hap të tillë.

Pak kohë pas njoftimit, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka liruar nga pozita ministrin e Brendshëm, Flamur Sefaj, dhe drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Driton Gashi.