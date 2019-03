Grimerja e njohur kosovare, Sellma Kasumoviq, ka komplimentuar vajzën e Zhelko Razhnatoviq (Arkanit) i njohur ndryshe si “Kasapi i Ballkanit”.

“Lepotica!”, që në shqip do të thotë ‘bukuroshe’, është fjala që Sellma i ka lënë koment në rrjetin social Instagram vajzës së kriminelit serb, Arkan.

Të menjëhershme kanë qenë reagimet nga shqiptaret.

“Cikes se Arkanit, kriminelit me te madh ne Ballkan, qe ka vra e pre kah e ka kthy kryte gra e femije ne Kosove, ka dhunu gra e cika, e me pas pase ymer e me zgjate lufta, dyshoj qe nuk e kish bo prape, grimerja nga Kosova.

E cila eshte pasuru me paret e familjareve te viktimave te Arkanit, i shkruan cikes se Arkanit ne instagram! Une s’di mo…”. shkruan një qytetare. /Lajmi.net/