Pothuajse të gjitha këngëtaret e estradës bëhen në rrjete sociale sikur dijnë më mirë anglisht se sa shqip.

Së fundmi kujtojmë rastin e Jonida Maliqit e cila la nam me anglishten e saj në Eurovision, por i freskët fare është ai me Elvana Gjatën.

Në Instagram, këngëtarja ka publikuar një fotografi ku ka shkruar se së shpejti shihemi në Vjenë, më 23 maj.

“See you soon Vienna 23TH of May”, shkruan këngëtarja, mirëpo tregohet aq e shpejtë sa e përmirëson menjëherë duke e bërë “23RD of May”, pasi një ndjekëse e korigjoi atë.

Kaq e vështirë është të pranosh që nuk di gjuhë tjetër, përveç “shqipes”?