Të dyja janë emra të njohur për showbiz-in shqiptar dhe veçanërisht janë përfolur për lidhjen e mundshme me këngëtarin Flori Mumajesi.

Gjithmonë Elvana Gjata dhe Liberta Spahiu janë komentuar për një ngjashmëri të habitshme në pamje dhe në stilin e tyre.

Ndoshta vajzat kanë një shije në veshje dhe shpesh mund t’i besojnë paraqitjen dizajnuesit Valdrin Sahiti.

E megjithatë Iconstyle shkruan se në fakt duket se ka qenë moderatorja nga Kosova që është frymëzuar për veshjen e saj nga këngëtarja shqiptare.

Dhe shpesh në disa raste edhe nga modeli i flokëve.

Këto janë 5 rastet kur Liberta Spahiu mund të jetë frymëzuar nga Elvana Gjata:

1.

Kur Elvana u shfaq me fustanin jeshil te premiera e filmit “2 gisht mjaltë” dhe Liberta zgjodhi pak ditë më pas fustanin-këmishë me të njëjtën ngjyrë.

2.

Detaji i dy karficave dhe flokëve me vijë në mes. Për më tepër të dyja të kombinuara me kostum.

3.

Fustani i kuq kaq i ngjashëm me mëngët e fryra dhe të dyja me flokët me onde.

4.

Kombinimi xhins mbi xhins:

5.

Veshja prej lëkure ngjyrë të kuqe me njëri krah jashtë: