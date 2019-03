Rashel Kolaneci fal formave të saj perfekte është pothuajse çdo ditë pjesë e mediave rozë.

Modelja dhe prezantuesja e njohur, është aktive edhe në rrjetet sociale, këtë herë ajo ka publikuar një imazh ku edhe ka lënë pa fjalë me dukjen e saj.

E veshur me një bluzë të zezë, pantallona me ngjyrë të gjelbër të ndezur dhe çantë me të njëjtën nuancë, Rashel dukej më seksi se kurrë më parë teksa linjat e saj nuk duan koment.

Kujtojmë që Rashel së fundi është angazhuar edhe si aktore në një serial në ‘Duplex’./Indeksonline/