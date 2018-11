Kryeministri shqiptar, Edi Rama, është treguar i ashpër me qasjen destruktive të Serbisë karrshi shtetit të Kosovës.

Ai madje e ka komentuar me ‘What the fuck’, kërkesën e Serbisë ndaj një ministri kosovar për ta hequr nga fjalimi emërimin “Republika e Kosovës’.

Rama i është referuar rrëfimit të ministrit Skender Recica gjatë një takimi të mbrëmshëm, ku i kishte treguar Ramës për kërkesën që i ishte bërë në Beograd, shkruan gazetametro.net.

‘Ministri i Punëve dhe Mirëqënies Sociale më tregonte dje se si deri në 2 të natës në Beograd, i kishin kërkuar të heqë fjalën ‘Republika e Kosovës’. What the fuck, do të thuhej me gjuhën e anëtarëve të PE’së,’, ka thënë Rama.

E duke vazhduar të flas për qasjen e Serbisë, Rama ka dhënë përkrahje për taksën 100%, duke thënë se kjo nuk do të ishte normale në një situatë normale, por ajo sipas Ramës, është normale në situatë jonormale si kjo mes Kosovës dhe Serbisë.

“Është një kusht irracional në kushte normale, por është normal në një situatë irracionale. Kush mendon se taksa është ekonomike gabon, ajo është politike për shkak të qasjes së Serbisë”, ka shtuar Rama.

Sidoqoftë, disa ditë më parë ministri i Ramës, Arben Ahmetaj, duke e komentuar në terma ekonomik, ka thënë se kjo taksë u krijon probleme edhe Shqipërisë dhe Kosovës, duke shtuar se nuk është mirë të mbahet.

Ndryshe, edhe Qeveria e Kosovës e ka cilësuar si reagim politik këtë taksë doganore, duke iu referuar qasjes destruktive dhe sulmuese të Serbisë ndaj Kosovës./gazetametro.net