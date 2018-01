Radiohead e ka paditur Lana Del Reyn për plagjiaturë

Grupi britanik, Radiohead, e ka paditur këngëtaren e muzikës pop, Lana Del Rey, për ngjashmërinë e këngës së saj, “Get Free”, me hitin e nga viti 1992, “Creep”.

Rokerët e famshëm besojnë se kantautorja amerikane e ka kopjuar këngën nga ata.

“Lajmi për padinë është i vërtetë. Megjithëse e di se kënga ime nuk është frymëzuar nga ‘Creep’, ‘Radiohead’ mendojnë se ka qenë e frymëzuar dhe kërkojnë 100 për qind nga përfitimet”.

“Unë iu kam ofruar 40 për qind nga përfitimet e muajve të fundit, por ata do të pranojnë vetëm 100 për qind”.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018