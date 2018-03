Ra në dashuri me të para 2 vitesh…Driadi kërkon Ninën ‘Dua të të bëj të lumtur’

Historia e parë që hapi puntatën e kësaj jave të programit “Dua të të bëj të lumtur” ishte historia e Driadit dhe Ninës.

Simpatia e Driadit për Ninën kishte nisur para 2 vitesh në pushimet që kishin kaluar në plazhin e Shëngjinit.

Kur kishte qenë duke luajtur me vëllain e tij, Driadi ishte goditur padashje me një top. Topi e kishte goditur në fytyrë dhe ai ishte rrëzuar në rërë.

Një vajzë 6-vjeçare i kishte ardhur në ndihmë duke e ngritur në këmbë dhe duke i pastruar rërën nga fytyra.

Driadit i kishte ngelur në mendje ky gjest pasi sipas tij askush se kishte bërë më parë një gjë të tillë për të.

Kjo vajzë e vogël ishte pikërisht Nina, ai e kishte ftuar Ninën në çadrën e tij dhe kështu ishin bërë shokë me njëri-tjetrin Kur pushimet kishin mbaruar Driadi duhej të kthehej në Tiranë dhe ishte përshëndetur me Ninën me shpresën që do e takonte një ditë.

Por kishin kaluar 2 vite dhe ai nuk e dinte nëse do e takonte përsëri Ninën.

Për këtë arsye, ai i ishte drejtuar programit “Dua të të bëj të lumtur”, që të gjente Ninën e “humbur”.

Arbana Osmani jo vetëm që i kishte gjetur Ninën por i kishte sjellë në studio 5 vajza që quheshin Nina.

ë këtë mënyrë Arbana e vuri në provë Driadin për të parë nëse ai e mbante mend Ninën e vërtetë.

Arbana i drejtonte pyetje secilës prej vajzave për të zbuluar nëse ndonjëra prej tyre ishte Nina e vërtetë.

Pas çdo vajze që vinte Driadi fillonte të bëhej akoma më i sigurt që Nina që ai donte do të ishte vajza tjetër që do të vinte në studio.

Madje kur erdhi vajza e katërt ai nuk priti as të zbulohej nëse ishte Nina e vërtetë, shkoi me vrap dhe iu hodh në qafë për ta përqafuar. Por ajo nuk ishte Nina e tij.

Reagimet e Driadit edhe bisedat midis tij dhe Nina-ve shkaktuan të qeshura tek publiku që ndodhej në sallë.

Në fund në studio erdhi Nina që ne dhe Driadi prisnim. Ishte Nina e vërtetë, vajza që Driadi kishte kërkuar gjatë këtyre dy viteve.

Ai jo vetëm që po priste me padurim që ta takonte por i tha që e donte shumë.

Driadi i kërkoi Ninës që miqësia e tyre të vazhdonte dhe të kishin mundësi që të takoheshin.

Përgjigja e vajzës shkaktoi shumë të qeshura në studio… “S’di ç’të them”, – u përgjigj ajo.

Në përfundim të historisë Arbana u bëri të gjithë fëmijëve nga një dhuratë.