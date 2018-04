Qepët janë një ilaç i madh natyral për sëmundjet, por këto mënyra habitëse përdorimi ndoshta nuk i dini

Qepët janë të mbushura me agjentë antiseptikë dhe antibiotikë për shkak të përmbajtjes së lartë të squfurit.

Ata rritin imunitetin tuaj, ndalojnë të vjellat, trajtojnë problemet e frymëmarrjes, ndihmojnë në trajtimin e diabetit, sëmundjeve të zemrës, uljes së kolesterolit dhe artritit.

Ata janë përdorur nga amerikanët për të trajtuar ftohjet dhe gripin dhe madje Organizata Botërore e Shëndetësisë njeh qepën si një mënyrë të mirë për të lehtësuar infeksionet e frymëmarrjes, bronkitin, kollën. Ja disa mënyra si ju mund të përdorni qepën:

Për kollën

Pastrojeni dhe priteni në feta një qepë dhe vendosni një lugë sheqer kafe mbi çdo fetë dhe mbuloni ato për një orë. Hani këtë dy herë në ditë për të hequr qafe kollën tuaj. Squfuri në qepë ka veti antibakteriale që vjedhin mikrobe që shkaktojnë kollitje.

Lufton rënien e flokëve

Vini pak ujë me një qepë në të dhe përdoreni lëngun si një shpëlarje para shampos për të luftuar humbjen e flokëve dhe ndihmon në rritjen e flokëve të reja. Vetitë e saj antimikrobike do të ndalojnë zbokthin dhe do të ndihmojnë në rritjen e më të fortë dhe më të plotë të flokëve.

Lironi kraharorin e bllokuar.

Shtrydhni një qepë dhe bëni një paste duke shtuar disa pak vaj kokosit. Përhapeni këtë mbi gjoks dhe mbulojeni me një peshqir. Qepët punojnë si një antibiotik natyral dhe forcojnë sistemin imunitar.

Zbut kolikun tek bebet

Për të qetësuar një fëmijë nga dhimbjet e barkut jepini një lugë të vogël me çaj qepë çdo orë derisa të jenë më të qetë. Qepa ka veti të relaksojë muskujt, forcojë stomakun dhe rregullojë tretjen.

Çajin e qepës

E bëni duke zierë në ujë një qepë të copëtuar dhe lejoni që të ftohet përpara se ta kulloni dhe ta pini.

Për pickimin nga insektet

Vendosni një copë qepë ose një lëng qepësh të freskët mbi vendin e pickuar për ta zbutur atë. Vetitë anti-inflamatore të qepës do të zvogëlojnë inflamacionin.

Infeksioni veshit

Prisni një qepë dhe e vendosni brenda një çorapë të hollë dhe lidheni atë të mbyllur. Vendos çorapën mbi veshin tuaj dhe mbajeni atë në vend me një kapelë. Lëreni atë derisa dhimbja të largohet.

Për të lidhur vendin e prerë

Përdorni cipën e lëkurës së qepës për një prerje. Kjo do të funksionojë si një agjent antiseptik që ndalon shpejt gjakderdhjen. Vetitë antibiotike dhe anti-inflamatore ndihmojnë në shërimin e plagës, ndërsa vetitë antimikrobike do ta parandalojnë infeksionin.

Shëron një fyt të lënduar

Zieni lëkurë qepe me ujë. Bëni gargarë me të. Nëse shija është e padurueshme ju mund të shtoni pak limon dhe mjaltë. Vetitë anti-inflamatore të qepëve do të zvogëlojnë dhimbjen dhe inflamacionin në fyt.

Të vjellat

Grini një qepë dhe mblidhi lëngun. Bëni çaj menteje dhe leëreni të ftohet. Pini dy lugë çaji lëng qepë dhe prisni pesë minuta. Pastaj pini dy lugë çaji nga çaji i mentes. Përsëriteni këtë derisa të mos villni.

Pastroni ajrin

Një qepë do të pastrojë ajrin duke thithur bakteret dhe viruset e ajrit dhe duke thithur atë.

Trajton djegiet e vogla edhe djegiet nga dielli

Fërkoni pak qepë të freskët në djegien tuaj për të parandaluar infeksionin. Komponimet sulfurike do të përshpejtojnë rigjenerimin e lëkurës dhe do të zvogëlojnë djegien dhe skuqjen.

Ethet

Pritini disa feta të holla qepë. Shtoni disa pika vaj kokosi në shputat e këmbëve dhe aplikoni feta e qepës në harkun e secilës këmbë. Mbështillni këmbët me qese plastike dhe vishni çorape.